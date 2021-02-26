شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن إصابات الملاعب والإسعافات الأولية في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت لجنة انتقاء المواهب ورعاية الموهوبين لألعاب الصالات، برئاسة الكابتن رؤوف عبد القادر بالنادى الأهلى ندوة تثقيفية لمدربي فرق كرة السلة واليد والطائرة، حول إصابات الملاعب والإسعافات الأولية.

وأقيمت الندوة بصالة راتب بمقر النادي بالجزيرة، بحضور كل من نور عطية ومحمد السلعاوي وطاهر رجب وشريف علي وممدوح إسماعيل أعضاء اللجنة، وحاضر خلالها الدكتور أحمد عبدالهادي رئيس قسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية.

وركزت الندوة على كيفية تعامل المدربين بشكل صحيح مع إصابات الملاعب وطرق التعامل معها وفقا لأحدث الأساليب الطبية، على أن يتم عقد ندوة ثانية غدا السبت للطواقم الإدارية.

وتحرص إدارة الأهلى بشكل مستمر فى إقامة ندوات تثقيفية لتعريف كل أعضاء المنظومة بكل ما هو جديد خصوصا فى المجال الطبى المرتبط بجميع الأنشطة الرياضية سواء الفردية أو الجماعية.