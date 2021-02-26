شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُكرم نواب البرلمان الرياضيين الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل حفل تكريم النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي إلى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 3 مارس المقبل، نظرًا لظروف بعض السادة النواب، التي حالت دون إقامته غدًا.

وقال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن النواب الرياضيين شركاء في إنجاح المنظومة الرياضية، وتحديدًا في كرة القدم، خصوصًا أن من بينهم الثنائي حازم إمام وحسام غالي.