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اتحاد الكرة يُكرم نواب البرلمان الرياضيين الأربعاء

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل حفل تكريم النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي إلى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 3 مارس المقبل، نظرًا لظروف بعض السادة النواب، التي حالت دون إقامته غدًا.

وقال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن النواب الرياضيين شركاء في إنجاح المنظومة ، وتحديدًا في كرة القدم، خصوصًا أن من بينهم الثنائي حازم إمام وحسام غالي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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