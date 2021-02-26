شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي جالاتا سراي رسالة حاسمة لإدارة الزمالك بشأن مستقبل المهاجم مصطفى محمد، المعار للفريق التركي، لمدة موسم ونصف.

وترددت أنباء عن دخول مصطفى محمد دائرة اهتمامات كريستال بالاس الإنجليزي للتعاقد معه نهائيا.



ويحق لجالاتا سراي شراء عقد مصطفى محمد نهائيا من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، قبل يوم 31 ديسمبر 2021. وقال عبدالرحيم البيرق، نائب رئيس نادي جالاتا سراي، عبر صحيفة (sozcu) إن مصطفى محمد سينضم نهائيا لجالاتا سراي وسيتم تفعيل عقد شرائه نهائيا.



وأضاف: «لن يستطيع الزمالك بيعه لأي فريق بخلاف جالاتا سراي حتى لو تلقى عرضا بقيمة 20 مليون دولار».



وتألق مصطفى محمد، مع جالاتا سراي منذ إعارته في شهر يناير الماضي وسجل 4 أهداف مع الفريق التركي، وبات حديث الإعلام التركى بعدما نجح في تثبيت أقدامه سريعا مع فريقه التركى، كما ترددت أنباء عن اهتمام كريستال بالاس الإنجليزى بالتعاقد مع الفرعون المصرى وإرسال النادى كشافيه لمتابعة مباريات جالاتا سراى لمراقبة النجم المصرى تمهيداً للدخول في مفاوضات مع الزمالك من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة .