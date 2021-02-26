شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة طلائع الجيش استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادى طلائع الجيش إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل قبل مواجهة الأهلى، ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى على دراسة مباريات الأهلى المحلية والإفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب بسيونى في استعادة الانتصارات على حساب الأهلى، لاسيما أن الطلائع قدم مباراة قوية أمام المارد الأحمر وكان نداً قوياً في نهائى كأس مصر قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق في مباراة الأهلى، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مواجهة سموحة بالدوري.