شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة مباراة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان، سلبية مسحة كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بالأمس، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويواصل فريق أسوان بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني لأبناء الجنوب، اليوم الجمعة، استعداداته داخل معسكره المقام حالياً بالقاهرة، من أجل مباراة البنك الأهلي المرتقبة، المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، حيث يطمح أبناء الجنوب في مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على المقاولون العرب.