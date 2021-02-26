شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الاعتماد على عبد الشافي رغم تماثله للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، الاستعجال فى الدفع بالظهير الأيسر محمد عبد الشافى فى المباريات خلال الفترة الحالية، خوفا من تجدد إصابته.

وأصيب محمد عبد الشافى خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الموسم الماضى والتي فاز بها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، بكسر فى الترقوة فى كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى.

وأدى محمد عبد الشافى برنامجا تأهيليا وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات، ولكن البرتغالى جايمى باتشيكو قرر منحه وقتا أطول حتى يعود بشكل قوى في ظل امتلاك الفريق البديل الأمثل بوجود أحمد أبو الفتوح الذى يقدم مستوى مميزا بالإضافة إلى عبد الله جمعة.