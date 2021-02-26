شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعه يشترط 10 ملايين جنيه للتجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق خلال الفترة المقبلة، للإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء، في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدمات اللاعب.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادى الزمالك، فإن لجنة الكرة دخلت في مفاوضات مع عبدالله جمعة بشأن تجديد عقده مع النادي في الفترة القادمة، ورحب اللاعب بتمديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء.

واشترط عبدالله جمعة، الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع الزمالك، وكانت إدارة النادي عرضت على اللاعب 6 ملايين جنيه لتمديد عقده.