شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تنسحب من التصفيات الأولمبية لكرة السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الاتحاد النيوزيلندي لكرة السلة، الجمعة، إن المنتخب الأول للبلاد للعبة للرجال انسحب من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة والمقررة في صربيا بسبب التكاليف المرتبطة بالإجراءات الوقائية والاحترازية نتيجة فيروس كورونا، وقيود السفر المفروضة في الكثير من دول العالم. وقال الاتحاد النيوزيلندي، إنه سيمنح الأولوية للتصفيات التي تتم عبر منافسات طويلة الأمد مثل البطولات القارية المؤهلة لبطولة العالم بعد التشاور مع كبار اللاعبين ورابطة اللاعبين. وتأهل منتخب السلة النيوزيلندي للألعاب الأولمبية الصيفية مرتين فقط، والأخيرة كانت في 2004 حيث احتل المركز العاشر. وستقام الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل بعد تأجيلها بسبب كورونا، من موعدها الأصلي في العام الماضي.