شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بدون شيكابالا أمام دجلة وجلسة خاصة تجمع جنش وعواد وجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يلحق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك بمباراة فريقه المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الساعة السابعة والنصف مساء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وحصل شيكابالا على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لمعاناته من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة، ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

وخضع شيكابالا لأشعة اليوم على موضع الإصابة بناءً على رغبة الجهاز الطبي لمعرفة حجم إصابة الفهد الأسمر ومنحه العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، عقد عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، جلسة مع ثلاثي الحراسة محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، على هامش مران الفريق للحديث عن المرحلة القادمة.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر، حيث تم تصعيده في الفترة الماضية برفقة زميله سيد عطية حارس فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول كما تم قيدهما في القائمة الأفريقية للموسم الحالي.

على صعيد آخر، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، غربلة التشكيل الأبيض خلال الفترة المقبلة رافعا شعار "البقاء للأقوى والأجهز"، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى بعض اللاعبين ليقرر الخواجة تجديد الدماء والدفع بأفضل العناصر من الناحية البدنية والفنية ضمن التشكيلة الأساسية للمباريات المقبلة.

باتشيكو بدأ سياسة التدوير والغربلة من مباراة تونجيث السنغالي، بعدما فاجأ الجميع بإشراك جنش فى التشكيلة الأساسية ليقود حراسة المرمي، عكس المتوقع، بعدما شارك محمد أبو جبل أساسيا طوال الموسم، وظهر جنش لأول مرة فى التشكيلة البيضاء بعد غياب طويل ومنذ مشاركته فى مباراة طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس مصر.