شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وأدى حازم إمام تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للزمالك اليوم في إطار البرنامج التأهيلي للاعب فى الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، ما يؤكد عدم قدرته على المشاركة في مباراة الاثنين المقبل، لاستمرار شعور اللاعب بالإجهاد وأدائه تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعى والتأهيل.

وغاب حازم إمام عن رحلة الزمالك الأخيرة للسنغال، لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري المجموعات الأفريقي، بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني استمرار إراحته، لحين شفائه بشكل كامل من آثار الإجهاد.

ويستمر التونسي حمزة المثلوثي، في تشكيلة الزمالك الأساسية خلال مباراة وادى دجلة، بعد تألقه خلال مباراة تونجيت السنغالي بدوري الأبطال بالإضافة إلى استمرار غياب حازم إمام.

وظهر حمزة المثلوثي بشكل مميز خلال مباراة الزمالك وتونجيت ونجح فى التألق خلال قيادة الجبهة اليمنى، سواء على صعيد الدفاع ومواجهة هجمات بطل السنغال أو على صعيد الهجوم وإرسال أكثر من كرة عرضية داخل منطقة جزاء الخصم.

ورغم مشاركة حمزة المثلوثي فى مباراة تونجيت لتعويض غياب حازم إمام الظهير الأيمن الأساسي لشعوره بالإرهاق لكنه نجح فى كسب ثقة المدرب البرتغالي، ليقرر منحه الفرصة فى المباريات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.