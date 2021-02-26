شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصارعة تغادر إلى المجر استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب المصارعة مطار القاهرة متوجهة إلى المجر للدخول فى معسكر خارجى في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 16 مارس المقبل .

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد إبراهيم كيشو ، و عبد اللطيف منيع ، و محمد مصطفى، وائل حمدى، وهيثم فهمى، ومحمد على، على أن يرافقهم محمود السيد رئيسا للبعثة، بالإضافة الى 3 مدربين هم أشرف حافظ ، و محمد إبراهيم ، وحسام مصطفى.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر غدا، على أن يستمر اللاعبون لنهاية المعسكر عدا الثنائى عبد اللطيف منيع ، وكيشو، حيث يطيرا إلى روما 3 مارس للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى ، على أن يعودا مرة أخرى للمجر واكمال المعسكر يوم 7مارس .

أسفرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبى منتخب المصارعة ، عن سلبية العينات الخاصة بلاعبى المنتخب ، قبل السفر الى المجر ، والذى يضم لاعبى الحرة و الرومانية و النسائية ، والتى تلحق بهم سمر حمزة خلال الأسبوع المقبل.