شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى مسحة كورونا والعندليب يطالب اللاعبين بنقاط دجلة فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم، الذي يقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى السابعة والنصف باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وقبل انطلاق مران اليوم، عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، وطالبهم بالتركيز فى مباراة وادي دجلة المقبلة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحليم على للاعبين أن الفوز على وادى دجلة فى بطولة الدوري سيؤثر إيجابيا على مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبد الحليم علي للاعبين خلال الجلسة، أن الجهاز الفني وإدارة النادي على ثقة كاملة في إمكانياتهم الفنية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة تعاهد لاعبو الزمالك على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد 7 جولات جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، مباريات الفريق الأبيض فى الجولات القادمة.

الزمالك ضد سيراميكا يوم الخميس 11 مارس في تمام الساعة 7.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة.

الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد 18 أبريل في الساعة 9.30 مساءً باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك يوم الخميس 22 أبريل فى تمام الساعة 9.30 مساء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة

الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الإثنين 26 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

الزمالك ضد المقاولون يوم الخميس 29 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة

الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد 2 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة

الزمالك ضد سموحة يوم الخميس 6 مايوم في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون. -الزمالك ضد الأهلي يوم الإثنين 10 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون.

كما حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بحيث تقام فى 14 أبريل المقبل حيث يلتقي الاهلى مع النصر فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام ، بينما يلتقى بيراميدز مع العبور بالقليوبية فى نفس اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالتاسعة والنصف أيضاً فيما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى التاسعة والنصف أيضاً بنفس اليوم على ستاد القاهرة الدولى.