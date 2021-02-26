شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الاستعجال فى مشاركة محمد عبد الشافي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، الاستعجال فى الدفع بالظهير الأيسر محمد عبد الشافى فى المباريات خلال الفترة الحالية، خوفا من تجدد إصابته.

وأصيب محمد عبد الشافى خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الموسم الماضى والتي فاز بها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، بكسر فى الترقوة فى كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى.

وأدى محمد عبد الشافى برنامجا تأهيليا وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات، ولكن البرتغالى جايمى باتشيكو قرر منحه وقتا أطول حتى يعود بشكل قوى في ظل امتلاك الفريق البديل الأمثل بوجود أحمد أبو الفتوح الذى يقدم مستوى مميزا بالإضافة إلى عبد الله جمعة.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الفريق على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، وطالب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة تونجيت السنغالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتركيز على مواجهة وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد باتشيكو ثقته الكبيرة فى اللاعبين لتحقيق الفوز على وادي دجلة، والابتعاد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يواجه الأبيض نظيره دجلة الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي المقام حاليا باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.