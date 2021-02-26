شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري. واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد المران ذاته، أدى على معلول، لاعب الفريق جلسة فى «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، ويخضع «معلول» لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية فى المباريات.

ونفذ معلول برنامجه التأهيلى قبل انطلاق المران الذى يقام عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 فى بطولة الدورى الممتاز.