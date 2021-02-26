موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري. واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.
على صعيد المران ذاته، أدى على معلول، لاعب الفريق جلسة فى «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، ويخضع «معلول» لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية فى المباريات.
ونفذ معلول برنامجه التأهيلى قبل انطلاق المران الذى يقام عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 فى بطولة الدورى الممتاز.