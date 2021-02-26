شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يشارك فى مران الأهلي الجماعى بعد التعافى من إصابة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى المران الجماعى الذى يقام حاليا على ملعب التتش، وشارك ماهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته التى استدعت جراحة فى الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وخضع ناصر ماهر لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 فى بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء أمس، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوى للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وحرص رئيس النادى على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة المقبلة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.