اتحاد الكرة يؤجل تكريم النواب الرياضيين

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل حفل تكريم النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي إلى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 3 مارس بدلا من السبت المقبل، كما كان مقررا، نظرا لظروف بعض النواب التى حالت دون إقامته غدا.

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إسناد مسئولية الإدارة ألفنية باتحاد الكرة إلى حاتم سرور موظف الجبلاية لتولى الإدارة بعد إقالة محمود سعد المدير ألفنى لاتحاد الكرة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية ، لحين البحث عن مدير فنى جديد.

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير ألفنى للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال ألفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة ألفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد