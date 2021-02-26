شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه كينيا فى السادسة مساء 25 مارس بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الكينى لكرة القدم، السابعة مساءً بتوقيت نيروبى السادسة بتوقيت القاهرة، موعداً لمباراة منتخبى وكينيا المقرر لها يوم 25 مارس المقبل بتصفيات أمم أفريقيا.

بدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر الأول إجراءات استخراج تأشيرات لـ50 لاعبا يفاضل حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة حاليا بينهم، قبل انطلاق المعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر فى معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفنى مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار على أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمى عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.