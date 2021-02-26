شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى بعد الخسارة من سيمبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى للمنافسة المحلية بمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها مساء الأحد المقبل، باستاد «الأهلى‎ والسلام»، فى ‏الجولة الـ14 فى بطولة الدورى الممتاز.. وبدأ الأهلى الاستعداد لمباراة الطلائع بعد العودة من رحلة تنزانيا ،ونلقى فى التقرير التالى كيفية استعداد الأهلى لمواجهة الطلائع:

س: كيف جاء استعداد الأهلى لمباراة الطلائع بعد رحلة تنزانيا؟

ج: الأهلى عاد من تنزانيا فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد الخسارة من سيمبا عصر الثلاثاء فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات وبدأ الفريق ظهر اليوم الاستعداد لمواجهة الطلائع.

س: وماذا عن المسحة الطبية قبل لقاء الأحد؟

ج: لاعبو الأهلى والجهاز الفنى أجروا مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول ‏الطبى المتبع قبل المباريات الرسمية.‏

س: كيف حاول مسئولو الأهلى تهيئة لاعبى الفريق للمرحلة المقبلة بعد الخسارة من سيمبا؟

ج: يحاول مسئولو النادى تجهيز اللاعبين جيداً لهذه المواجهة، وفى هذا الشأن عقد رئيس النادى مساء أمس اجتماعًا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، للتأكيد على الاستعداد القوى للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلى أو القاري، كما تحدث مع اللاعبين والجهاز الفنى حول أهمية الفترة المقبلة، وطموحات جماهير وأعضاء النادى التى لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فنى على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذى يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادى وجماهيره على كل المستويات.