7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، 26 فبراير 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها 10 ملايين جنيه سنويا تهدد انتقال عبد الله بكرى للزمالك رغم أنباء التوقيع، وطاهر محمد طاهر يدعم الأهلى فى مباراة طلائع الجيش بالدوري.

10 ملايين جنيه سنويا تهدد انتقال عبد الله بكرى للزمالك رغم أنباء التوقيع

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك عن ظهور عقبة كبرى فى المفاوضات مع عبد الله بكري مدافع بيراميدز، رغم تردد أنباء قوية عن توقيع اللاعب عقود انتقاله للنادى فى الجلسة التي عقدها معه مسئولو الأبيض لحسم انتقاله لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

طاهر محمد طاهر يدعم الأهلى فى مباراة طلائع الجيش بالدوري

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة لقائمة الفريق فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، باستاد السلام في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

طبيب الإسماعيلى يحدد موعد عودة باهر المحمدى بعد غياب عاما كاملا

حدد الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، 15 مارس المقبل موعداً لانتظام باهر المحمدى قائد الدراويش فى التدريبات الجماعية، حيث يخوض الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة غضروف الركبة التى عانى منها مرتين على التوالى، وتسببت فى غيابه عن الفريق أكثر من عام كامل.

شيكابالا يجرى أشعة على قدمه وصعوبة لحاقه بمباراة الزمالك ودجلة

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، لأشعة على الركبة، اليوم الجمعة، لمعرفة حجم الإصابة التي يعانى منها اللاعب، والتى اشتكى منها خلال الساعات القليلة الماضية، وأدت لعدم قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية.

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة المصرى والأهلى باستاد الإسكندرية

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة المصرى والأهلى فى الأسبوع الـ15 من عمر الدورى المصرى هذا الموسم يوم 27 ابريل المقبل باستاد الاسكندرية وتحديدا فى التاسعة والنصف مساء.

جهاز الكرة بالزمالك يجتمع بأبو جبل لحل أزمة مباراة تونجيث

يعقد جهاز الكرة بنادى الزمالك ، جلسة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروى بالنادى اليوم لاحتواء الأزمة التي شهدتها مباراة الأبيض أمام تونجيث السنغالى، والمتعلقة برفض الحارس الجلوس احتياطيا،عقب مشاركة محمود عبد الرحيم جنش .

عبد الحميد بسيونى يدرس مباريات الأهلى المحلية والأفريقية قبل موقعة السلام

يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الأهلى المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويرغب بسيونى فى استعادة الانتصارات على حساب الاهلى لاسيما أن الطلائع قدم مباراة قوية أمام المارد الاحمر وكان نداً قوياً فى نهائى كأس مصر قبل أن يخسر بركلات الترجيح.