شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إيهاب عبد الرحمن وحسن عبد الجواد من معسكر جنوب أفريقيا نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى إيهاب عبد الرحمن،وحسن عبد الجواد لاعبا منتخب العاب القوى من جنوب أفريقيا نهاية مارس المقبل حيث يقيمان معسكرا خارجيا في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وتنطلق بطولات ألعاب القوى نهاية فبراير، وهي بطولات الجمهورية لمختلف الفئات العمرية ، والتي تندرج ضمن البطولات المؤهلة للاولمبياد .

ومن المقرر أن ينضم اللاعبان إلى البطولات التي تنطلق نهاية مارس، على أن تتوقف البطولات لبعد شهر رمضان، مع البحث عن معسكرات خارجية.

واستطاع محمد مجدي بطل المنتخب المصري لألعاب القوى التأهل رسميا لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو بعدما حقق الرقم التأهيلي فى دفع الجلة وهو 21:29 متر خلال بطولة القاهرة الكبرى المؤهلة لطوكيو التي أقيمت بالمركز الاولمبي بالمعادي.

وهناك عدد من لاعبى منتخب القوى اقتربوا من التأهل الى طوكيو مثل مصطفى الجمل، وإيهاب عبد الرحمن.