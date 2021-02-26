شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر جهاز المنتخب فى إجراءات جديدة لتفادى تكرار أزمة إصابات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فتح الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول ملف الإجراءات الطبية والاحترازية التى سيتخذها الفراعنة قبل المعسكر المقبل استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، حيث عقد الجهاز الفنى أكثر من جلسة مع الجهاز الطبى للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا للوقوف على الاجراءات الجديدة وكذلك التشديد على جميع الاجراءات منعا لتكرار ازمة إصابات اللاعبين بفيروس كورونا كما حدث فى المعسكر الماضى.

وشهد المعسكر الماضى إصابة أكثر من لاعب بالفريق بفيروس كورونا وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمد الننى لاعب أرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى وغيرهم.

وقرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر تطبيق إجراءات مشددة فى المعسكر المقبل منعا لتكرار أزمة كورونا بين اللاعبين ، وعلى رأسها:

- مسحة للاعبين قبل انطلاق المعسكر بـ48 ساعة لاكتشاف أى أعراض قبل التجمع يوم 20 مارس المقبل.

- مسحة للاعبين كل 48 ساعة بعد الانضمام للمعسكر.

- قياسات حرارة باستمرار على اللاعبين.

- تعقيم الملاعب والملابس والادوات الرياضية وغرف خلع الملابس باستمرار.

- عزل اللاعبين المحترفين وعدم ضمهم للمعسكر قبل ظهور نتيجة المسحة.

- اقامة لاعب واحد فقط فى كل غرفة.

- التباعد بين اللاعبين أثناء المحاضرات والاجتماعات لشرح خطط اللعب بالفيديو.

- الاكثار من تناول المشروبات الدافئة والفاكهة

- عدم السماح للاعبين بالتجمع فى غرفة واحدة لأى أسباب

- منع الاختلاط مع نزلاء الفندق لإلتقاط الصور التذكارية