شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حلول باتشيكو لعلاج أزمة الزمالك الهجومية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أزمة كبرى عند اختيار التشكيل الأساسي لفريقه تكمن في المهاجم الصريح، خاصة في المباريات الأفريقية، وذلك بعد رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق لصفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

واستقر باتشيكو على قيادة التونسي سيف الدين الجزيرى لهجوم الزمالك في المباريات المحلية، لكنه لن يشارك في مباريات أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون في النسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية وتمنع لوائح الكاف اللاعب من اللعب لناديين في نفس الموسم بالبطولات الأفريقية.

ويري باتشيكو أن قائمة الزمالك في الوقت الحالي لا تمتلك لاعب مثل الجزيري قادر على المشاركة في أفريقيا، وجاهز فنيا وبدنيا نظرا لحاجة الوافد الجديد مروان حمدي إلى بعض الوقت للتأقلم والتألق مع الفريق في المباريات.

ويري باتشيكو أن الحل الأمثل في الوقت الحالي لعلاج مشكلة الزمالك الهجومية على الصعيد الأفريقي، هو تدوير اللاعبين في هذا المركز وفقا للمباراة وحالة كل لاعب، حيث سيكون المرشحون لقيادة الهجوم في مباريات أفريقيا الناشئ حسين فيصل والمغربي حميد أحداد ويوسف أوباما.

من ناحية أخري، يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.