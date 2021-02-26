شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيمي ينتظم فى تدريبات المقاولون بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد الشيمي، لاعب وسط المقاولون العرب، فى التدريبات الجماعية للفريق، تمهيداً لعودته إلى صفوف الفريق فى المباريات المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع ذئاب الجبل فى الدوري العام، حيث كان الشيمي قد تعرض لكدمة قوية في الكعب عقب مشاركته في مباراة النجم الساحلي بكأس الكونفدرالية.

ويعتبر الشيمي من العناصر الأساسية فى تشكيل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، حيث يعمل الجهاز الفني على إعداد اللاعب للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام مصر المقاصة، والتى تقام الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستغل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فترة توقف المباريات بعد لقاء الجونة الأخيرة بالدوري، والذى جمع الفريقين على استاد خالد بشارة وانتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في العمل على وضع حلول عاجلة للأخطاء الدفاعية للاعبي الفريق.

وعقد النحاس عدة جلسات فنية مع لاعبي الفريق، لنقل خبراته الدفاعية خاصة وأنه يعتبر أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، وحذرهم من تكرار تلك الأخطاء في المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاءات القادمة لا تحتمل التهاون في التفريط في أي نقطة.

وعصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها الحسيني إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية لينضم إلى قائمة الإصابات فى خط دفاع الفريق، بعد إصابة فادي نجاح فى العضلة الضامة وإصابة فاروقا نور الدين بشد فى الخلفية.

ويبذل الجهاز الطبي بالمقاولون أقصى طاقته لاستغلال فترة التوقف في تجهيز وتأهيل فاروقا باعتباره أقل الإصابات بين زملائه للانتظام مع الفريق خلال فترة قصيرة قبل عودة المباريات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الوصول إلى النقطة 14، حيث خاض ذئاب الجبل 14 مباراة بالدوري حتى الآن، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.