باهر المحمدي عن الانتقال للأهلي: عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى باهر المحمدي، قائد فريق الإسماعيلي، مايتردد عن وجود صفقات تبادلية بين الأهلي وناديه لضمه خلال الانتقالات المقبلة.

وأشار باهر المحمدي، وفقاً للحساب الرسمي للإسماعيلي على تويتر، اليوم الجمعة، إلى أن يركز خلال الفترة الحالية للعودة للملاعب سريعاً وتمام شفاؤه من إصابته بالركبة.

وأضاف باهر المحمدي:"عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي نادِ خلافه".

وأتم لاعب الإسماعيلي تصريحاته بمطالبة الجميع بالدعاء له للعودة سريعاً للملاعب، قائلاً:"هذا مايشغلني فقط هذه الأيام".