مصدر بـ "كاف" لمصراوي: ندرس الاقتراح القطري بشأن السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن الاتحاد القطري لكرة القدم أخطرهم بموعد مقترح لمباراة السوبر الأفريقي يوم 28 مايو، مضيفًا أن كاف يدرس الاقتراح القطري حاليًا.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة: "البلد المستضيف للحدث أخطرونا بموعد المباراة وهو يوم 28 مايو، الآن الأمر يعود للكاف والذي يدرس الأمر، وسيتم الرد على الاتحاد القطري سواء بالموافقة أو بطلب تعديل على الموعد المقترح."

وتأهل الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا نوفمبر الماضي على حساب الزمالك ليواجه نهضة بركان المغربي والذي تُوجَ بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد تُوجَ بلقب كأس السوبر الأفريقي الأخيرة والتي جرت على الأرض القطرية بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.