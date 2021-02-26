معلول يواصل التأهيل قبل مباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
واصل المحترف التونسي في صفوف النادي الأهلي، علي معلول، برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مونديال الأندية، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.
وأشار النادي الأهلي، عبر بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن معلول أدى جلسة تدريبية في "الجيم" ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المباريات.
ونفذّ معلول برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره طلائع الجيش.
ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ١٤ في بطولة دوري WE.