معلول يواصل التأهيل قبل مباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

واصل المحترف التونسي في صفوف النادي الأهلي، علي معلول، برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مونديال الأندية، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن معلول أدى جلسة تدريبية في "الجيم" ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المباريات.

ونفذّ معلول برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره طلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ١٤ في بطولة دوري WE.