قرعة الدوري الأوروبي: مواجهة مصرية وأخرى نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع ميلان الإيطالي فى مواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في أقوى مباريات هذا الدور فيما يواجه أولمبياكوس اليوناني الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا" نظيره أرسنال الذي يضم مواطنه محمد النني.

وأجريت القرعة اليوم الجمعة بقيود لتجنب مواجهات بين الفرق من نفس البلد.

وجاءت القرعة كالتالي:

ميلان الإيطالي × مانشستر يونايتد الإنجليزي

أولمبياكوس اليوناني × أرسنال الإنجليزي

دينامو كييف الأوكراني × فياريال الإسباني

غرناطة الإسباني × مولده النرويجي

أياكس أمسترادام الهولندي × يونج بويز السويسري

روما الإيطالي × شاختار الأوكراني

دينامو زغرب الكرواتي × توتنهام الإنجليزي

سلافيا براج التشيكي × رينجرز الاسكتلندي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المدرجة أولاً يوم الخميس 11 مارس المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب يوم 18 من نفس الشهر.

جدير بالذكر نهائي البطولة سيقام 26 مايو المقبل في بولندا.