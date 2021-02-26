شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عرض محمد عواد للبيع نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقرر مسؤولو نادي الزمالك عرض محمد عواد، حارس الفريق، للبيع في نهاية الموسم الجاري، وذلك علي خلفية الصورة المسيئة، التي قام بوضعها علي صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس القلعة البيضاء قرر عرض الحارس للبيع في نهاية الموسم الجاري، في ظل الأزمات التي يفتعلها الحارس في الفترة الأخيرة لابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.