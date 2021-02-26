شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ربط مصير باتشيكو بالتأهل الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت عن احتمالية رحيل البرتغالى باتشيكو، المدير الفني للفريق، حال فشل النادي في تخطي دور المجموعات الإفريقي، وقال عصام سالم في تصريحات صحفية إنه لا صحة لهذه الأنباء، مشددا على أن الزمالك لا يتعامل بالقطعة مع باتشيكو.

وأضاف أن نادي الزمالك يقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني، مشددا على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك والجهاز الفني في بلوغ دور المجموعات الإفريقي في المباريات المقبلة.

وأشارت بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن الزمالك يدرس الإطاحة بباتشيكو حال فشل الأبيض في تخطي دور المجموعات الإفريقي، ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال بعد التعادل السلبي في الجولتين الأولى والثانية أمام مولودية الجزائر وتونجيث.