شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحتوي غضب زيزو في الزمالك بسبب الانتقادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عن رفضه لحملة الهجوم التي يشنها البعض تجاه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وعقد باتشيكو، جلسة خاصة مع زيزو أكد له خلالها ثقته في قدراته كلاعب، وأنه عليه التركيز فقط في الملعب، والرد على الانتقادات داخل المستطيل الأخضر.

ويدرس باتشيكو إراحة اللاعب أمام وادى دجلة لتخفيف الضغط على زيزو خاصة أنه يشارك بصفة مستمرة مع الفريق، ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.