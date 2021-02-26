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اختبار طبي يحدد موقف شيكابالا من المشاركة أمام وادي دجلة

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، لأشعة على الركبة، اليوم الجمعة، لمعرفة حجم الإصابة التي يعانى منها اللاعب، والتى اشتكى منها خلال الساعات القليلة الماضية، وأدت لعدم قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويترقب الجهاز الطبي للزمالك الاطلاع على نتيجة الأشعة على قدم شيكابالا لتحديد البرنامج العلاجي للاعب، وفترة غيابه عن التدريبات الجماعية، حيث فضل الجهاز الطبي إجراء أشعة على موضع الإصابة لمعرفة طبيعتها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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