شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بمحافظة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية فعاليات المهرجان الرياضي بمحافظة الوادي الجديد، والذي ينفذ خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ فبراير، بمشاركة ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

تضمنت فعاليات المهرجان ماراثون للمشي، ومسابقات رياضية لكل من «الرواد، الفتاه والمرأة، الايتام، والمعاقين» من خلال برنامج منشطي الأحياء السكنية، كما توزيع جوائز وملابس رياضية للمشروع القومي للأيتام ومشروع ألف بنت ألف حلم.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تكثف من إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، وإقامة معارض للحرف والصناعات والمشغولات اليدوية لأبناء تلك المحافظات وذلك وفقاً لرؤية القيادة السياسية بالاهتمام بكل المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ الوادي الجديد على اهتمامه الكبير بتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنفيذ مزيد من الأنشطة والبرامج والمشروعات التي تستهدف مجتمع المحافظات الحدودية من النشء والشباب.

وعلى هامش المهرجان تم افتتاح دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية في نسخته السابعة، بمشاركة ٦٤ فريقا من أبناء محافظة الوادي الجديد.