شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بالواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، الملعب القانوني لمركز شباب منديشة بالواحات البحرية، والذي أنشأته الوزارة بالنجيل الصناعي بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة المنشآت الخاصة بالمركز، والمكونة من صالة الأنشطة الداخلية، والمكتبة، ومعرض المنتجات الحرفية واليدوية بالمبنى الإداري، بالإضافة إلى حديقة الطفل والملعب متعدد الأغراض.

وأكد «صبحي» أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة ورؤيتها نحو الارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية، وتطوير بنيتها الإنشائية على أعلى مستوى ليتمكن النشء والشباب من ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والشبابية والفنية والثقافية.

وأشار «صبحي» إلى أن مراكز شباب مصر أصبحت مراكز خدمة مجتمعية، وأثنى «صبحي» على الجهود المبذولة من جانب مجالس الإدارات وما وصل إليه المركز من تطور، مضيفاً أن مراكز الشباب تسير على الطريق الصحيح نحو التطور الشبابي والرياضي.

كما شهد وزير الشباب والرياضة مجموعة من الفقرات الفنية الفلكلورية والاستعراضية ومركز الفنون بمركز شباب منديشة.