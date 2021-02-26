شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يستكمل برنامجه التأهيلي لتجهيزة للمشاركة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.



ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية في المباريات.



وقام معلول بتنفيذ برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران الذي يقام عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.

وطلب بيستو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، من طبيب الفريق أحمد أبوعبلة، تقريرا عن حالة معلول للاطمئنان على حالته، ومعرفة موعد جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ويعتبر معلول أحد العناصر الأساسية داخل الأهلى وتأثر الفريق بغيابه الفترة الماضية .