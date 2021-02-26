شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بجري مسحة طبية قبل مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع ‏الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد الأهليwe ‎‏ السلام، ضمن منافسات ‏الجولة الـ14 في بطولة الدوري المصرى الممتاز.‏



وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبروتوكول ‏الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏



ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

ووضع بيستو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، برنامجا تدريبيا مكثفا للاعبين يتضمن التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة المقبلة لضمان جاهزية كل العناصر لتحقيق الفريق ومصالحة جماهير الأهلى الغاضبة بعد الخسارة من سيمبا التنزانى في دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى على تحفيز اللاعبين بجلسة خاصة حضرها الجهاز الفنى وأعضاء لجنة التخطيط لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة.