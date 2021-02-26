شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده..12 مهاجماَ مروا على مروان ‏محسن في الأهلي‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتفل مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم السادس ‏والعشرين من فبراير بعيد ميلاده الثاني والثلاثين.‏

مروان محسن بدأ رحلته الاحترافية في الملاعب بصفوف بتروجت قبل ‏الانتقال جيل فينسنتي البرتغالي في تجربة احتراف قصيرة ومنه إلى ‏الإسماعيلي ثم الانضمام للأهلي في صيف 2016 وحتى الاّن.‏

وعلى الرغم من تذبذب مستواه داخل القلعة الحمراء على مدار 5 مواسم ‏مع الأهلي لم يفكر النادي في خروج اللاعب عن أسوار التتش سواء للبيع ‏أو الاعارة، في الوقت الذي مر على صفوف الفريق 12 مهاجماً خلال ‏تواجد مروان محسن في قيادة الهجوم الأحمر.

نرصد في التقرير التالي 12 مهاجماً مروا على الأهلي في وجود مروان محسن الذي احتفظ بمكانه في قائمة الفريق الأحمر على مدار 5 مواسم.

عماد متعب كان على رأس نجوم الخط الأمامي للأهلي في وجود مروان، قبل قرار الاعتزال في عام 2018.

الايفواري سليمان كوليبالي انضم للأهلي في موسم 2017 قبل أن يفر هارباً في واقعة شهيرة.

أحمد ياسر ريان موهبة الهجوم الأهلاوي الذي تم تصعيده للفريق الأول قبل موسمين ماضيين، في الوقت الذي يخرج للإعارة في كل موسم بناء على رؤية فنية.

المغربي وليد أزارو هداف الدوري المصري في موسم 2017-2018، والذي نجح في قيادة خط هجوم فريق التتش رغم الانتقادات اللاذعة من جماهير الأهلي بسبب اضاعة الفرص السهلة والتي كانت سبباً في بيعه لصفوف الاتفاق السعودي.

صلاح محسن المهاجم الذي هز عرش الكرة المصرية وكانت صفقة انتقاله للأهلي هي بداية ارتفاع السقف المالي للصفقات في مصر، خرج للإعارة لصفوف سموحة قبل العودة مجدداً لتمثيل الفريق بدايةً من الموسم الحالي.

محمد حمدي زكي أحد المواهب التي ضمها الأهلي من صفوف الاتحاد السكندري قبل الرحيل بعد موسم ونصف من ضمه ويلعب الاّن في صفوف المقاولون العرب.

جون أنطوي المهاجم الغاني والهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري المصري رحل عن الأهلي بعد 6 شهور فقط من حضور مروان للقلعة الحمراء وانضم لصفوف المقاصة ويلعب الاّن في صفوف بيراميدز.

عمرو جمال المُلقب بـ«الغزال»، قاد هجوم الأهلي في عهد مروان محسن، قبل أن يخرج للإعارة في عدة مناسبات أخرها لصفوف طلائع الجيش في الوقت الحالي.

محمد شريف، الجناح الذي تحول إلى مهاجم بواسطة حلمي طولان خلال فترة اعارته لصفوف نادي إنبي بالموسم الماضي، هو واحد من المهاجمين الذين قادوا الخط الأمامي للأهلي في وجود مروان، وعاد مجدداً لقلعة التتش في الصيف الماضي.

أليو بادجي، المهاجم السنغالي الذي ضمه الأهلي في يناير من الموسم الماضي قبل أن يعلن اعارته لصفوف أنقرة التركي في موسم الانتقالات المنصرم.

وتعاقد الأهلي مع الزامبي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا فييثناير الماضي قادماً من الجونة، ليقود اللاعب هجوم قلعة الجزيرة في كأس العالم للاندية بنسختها الأخيرة.

أخيراً النيجيري جونيور أجايي الجناح الأيسر، والذي تم الاستعانة به كمهاجم صريح في عدة مناسبات خلال ولايتي فايلر وموسيماني، يبقى هو اللاعب الوحيد الذي لم يخرج من الأهلي سواء بالبيع أو الاعارة خلال وجود مروان محسن.