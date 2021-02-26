شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب مباراة الأهلي مع فيتا كلوب بدوري الأبطال الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تم الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقررة في 6 مارس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان إن الأهلي سيواجه فيتا كلوب على ملعب استاد القاهرة، وإنه جرى إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك، وهو بدوره سيخطر الكاف ومسؤولي الفريق الكونغولي.

وأضاف أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي كامل وينتهي من كافة الأمور الخاصة به مبكرًا لتجنب أي أزمة في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع الكرة في هذا الشأن، وتم إبلاغهم بأن المباراة ستقام على استاد القاهرة.

وكان الأهلي استهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على المريخ السوداني 3-0، ثم خسر 0-1 أمام مضيفه سيمبا التنزاني، وهى الهزيمة التي فجرت براكين الغضب ضد الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة بيستو موسيمانى، بسبب التشكيلة التي خاض بها الأهلى المباراة والتغييرات التي لم تحدث أي فارق ليعود الفريق بهزيمة أفقدته صدارة المجموعة الرابعة التي تضم بجانب الأهلى فرق فيتا كلوب الكونغولى والمريخ السودانى وسيمبا التنزانى متصدر المجموعة.