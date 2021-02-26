شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مغربي لمباراة الأهلي المقبلة أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن اختيار الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلى وفيتا كلوب والتى سوف تقام في القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى بطال إفريقيا.

الجدير بالذكر، أن الأهلى خسر من سيمبا التنزانى بهدف نظيف في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما صعد فيتا كلوب من المركز الثالث إلى الثانى، بعد الفوز الكاسح على المريخ السودانى في نفس الجولة بأربعة اهداف مقابل هدف، وتصدر الفريق التنزانى المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في المباراتين اللتين لعبهما أمام فيتا كلوب والأهلى، بينما يقبع المريخ السودانى في المركز الأخير، برصيد صفر من النقاط.

ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشرة للدورى المصرى الممتاز، وينتظر أن يجتمع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، مع اللاعبين قبل المران لشرح خطة المباراة بجانب الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة سيمبا الأخيرة بدورى الأبطال الإفريقي.