شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم محمد زيدان..٦مهاجمين أفارقه تالقوا في ملاعب الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على مدار التاريخ هناك الكثير من اللاعبين الأفارقة المميزين الذي سبق لهم خوض تجربة احتراف ناجحة في الدوري الألماني، وبعضهم حصل على مكانة خاصة في أنديتهم. على الرغم من تركيزهم على تعزيز المواهب الألمانية الشابة، إلا أن أندية البوندسليجا لم تخجل من إتاحة الفرص للاعبين الأفارقة الموهوبين في التسعينيات، ولا تزال تفعل ذلك حتى الآن. دعونا نلقي نظرة على أفضل 6 هدافين أفارقة في الدوري الألماني:

1- بيير إيمريك أوباميانج - 98 هدفاً مهاجم بوروسيا دورتموند السابق ونجم آرسنال الإنجليزي الحالي هو اللاعب الوحيد في هذه القائمة الذي لعب لفريق واحد فقط في الدوري الألماني، حيث سجل أوباميانج 98 هدفًا في 144 مباراة فقط، وهو رقم مُذهل في كرة القدم الحديثة. بدأ لاعب الجابون الدولي كجناح في دورتموند، لكن تم تغير مركزه سريعًا مُهاجم صريح من جانب مدرب دورتموند آنذاك يورجن كلوب الذي رأى إمكاناته ورباطة جأشه أمام مرمى الفريق المُنافسة. وفاز أوباميانج ببجائزة (الحذاء الذهبي في البوندسليجا) في موسم 2016-2017، ولكن لم يستمر طويلًا مع النادي وقرر الرحيل في عام 2018 إلى الدوري الإنجليزي وتحديدًا إلى لندن عبر بوابة ناديه آرسنال.



2- أنتوني يبواه - 96 هدفا

أنتوني يبواه هو لاعب سيعرفه كل من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز وبوندسليجا في التسعينيات الكثير عن الغاني الذي كان شخصية رائعة. لقد كان أيضًا قويًا للغاية وسبب الكثير من المتاعب للمدافعين بسبب قوته ومهاراته. 2- أنتوني يبواه - 96 هدفاأنتوني يبواه هو لاعب سيعرفه كل من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز وبوندسليجا في التسعينيات الكثير عن الغاني الذي كان شخصية رائعة. لقد كان أيضًا قويًا للغاية وسبب الكثير من المتاعب للمدافعين بسبب قوته ومهاراته. قبل فترته في ليدز يونايتد ، تألق يبواه كثيرًا بقميص إينتراخت فرانكفورت، وهو أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي. سجل يبواه الكثير من الأهداف الشهيرة ونجح في إحراز 96 هدفاً في الدوري الألماني، لكن مع الأسف لم يستطيع يبواه الفوز بأي ألقاب مع فرانكفورت، على الرغم من أنه فاز بالكثير من الجوائز الشخصية. أنهى موسم 1992-93 و1993-94 كأفضل هداف في الدوري الألماني مع فرانكفورت برصيد 20 و 18 هدفًا على التوالي.



يعد النجم الدولي المصري السابق محمد زيدان واحد من أفضل اللاعبين العرب والأفارقة على مدار تاريخ الدور الألماني، حيث سبق له ارتداء قمصان عدة أندية هناك، مثل فيردر بريمن، وماينز 05، وهامبورج، وبوروسيا دورتموند. 3- محمد زيدان - 78 هدفًايعد النجم الدولي المصري السابق محمد زيدان واحد من أفضل اللاعبين العرب والأفارقة على مدار تاريخ الدور الألماني، حيث سبق له ارتداء قمصان عدة أندية هناك، مثل فيردر بريمن، وماينز 05، وهامبورج، وبوروسيا دورتموند. وانتقل اللاعب المُلقب بـ "زيزو" إلى فيردر بريمن في موسم 2004–05 ولمدة موسمين، حيث شارك في 15 مباراة استطاع خلالها تسجيل 3 أهداف فقط. لينتقل بعدها إلى صفوف ماينز 05 في موسم 2005–06 ليُقدم مستويات مُذهلة مع ناديه حيث شارك في 53 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا. مُغامرة زيدان لم تقتصر على ذلك بل انتقل إلى صفوف هامبورج في موسم 2007–08 لمدة موسم واحد، خاض خلاله 21 مباراة، وأحرز هدفين فقط. ثم انتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند في موسم 2008–09 ليلعب معه أربعة مواسم، بمجموع 66 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا.

4 - جوناثان أكبوبوري - 60 هدفًا كان جوناثان أكبوبوري، أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في أواخر التسعينيات، يجمع بين السرعة والقوة وإنهاء الهجمة في شباك المُنافسين. بدأت رحلة أكبوبوري في البوندسليجا مع هانزا روستوك في عام 1995، ولمدة ستة مواسم، كان أحد أفضل المهاجمين في دوري الدرجة الأولى الألماني. تمكن من تسجيل عشرة أهداف أو أكثر لمدة أربع سنوات متتالية في الدوري الألماني، وكاد أن يفوز بكأس الكؤوس الأوروبية في عام 1998 مع شتوتجارت. سقط فريقه في المباراة النهائية أمام تشيلسي الإنجليزي. ونجح أكبوبوري في تسجيل 60 هدفًا في الدوري الألماني خلال 144 مباراة، ولا يزال أحد اللاعبين الأفارقة الأكثر اكتمالاً الذين لعبوا في دوري الدرجة الأولى الألماني.

5- سليمان ساني - 51 هدفاً قدم والد نجم بايرن ميونيخ ليروي ساني، سليمان ساني مستويات رائعة في البوندسليجا مع فريق نورمبرج.

مثل باتشيرو سالو، كان على ساني أن يقضي وقته في الدرجة الثانية قبل أن يقفز إلى الدرجة الأولى مع نورمبرج في عام 1988. سجله في الدوري الألماني الممتاز 2 كان رائعًا وحقق 56 هدفًا في ثلاثة مواسم فقط. لاحظ نورمبرج اللاعب الرشيق والذكي، ووقع معه في صفقة انتقال مجانية. استمر ساني لمدة موسمين فقط في النادي قبل أن ينتقل إلى واتنشايد، حيث حقق المزيد من النجاح من حيث الأهداف المسجلة. لم يكن واتنشايد نادًا كبيرًا ولم يكن لديهم الكثير من الموارد في ذلك الوقت، لكن أهداف ساني الـ13 في موسم 1990-1991 ساعدتهم في الوصول إلى المركز الحادي عشر. لا يزال أفضل إنجاز له على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الألماني. ظهر ساني 174 مرة في الدوري الألماني وسجل 51 هدفًا. سيأمل ابنه ليروي ساني في مطابقة هذا الرقم القياسي أو كسره يومًا ما.