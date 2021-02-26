شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يهنئ أحمد حسن كوكا بعد تألقه مع أولمبياكوس اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، بعد تألق النجم المصري أحمد حسن كوكا مُهاجم أولمبياكوس اليوناني الذي سجل هدفًا في الوقت القاتل في المباراة التي تغلب فيها آيندهوفن الهولندي بهدفين لهدف على أولمبياكوس، لكن الفريق اليوناني تمكن من التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة 4-2.

وتواصل الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة مع كوكا لتهنئته على المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال المواجهة.

كان محمد بركات مدير المنتخب قد أكد أن الجهاز الفنى لم يحسم بعد القائمة، وتتم عملية المتابعة لكل العناصر المرشحة، بشكل مستمر خلال اللقاءات المقبلة بالدوري وكأس مصر، لضم أفضل مجموعة من اللاعبين، وسيتم الإعلان الرسمي عن القائمة، قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس المقبل.

وأضاف: «حددنا 50 لاعبا كقائمة مبدئية، لحصرها ومتابعتها خلال الفترة القادمة، ونجري إجراءات الحصول على تأشيرات السفر لجميع العناصر المرشحة، لكن القائمة النهائية لن تضم هذا العدد، وقد تشمل 26 لاعبا على الأكثر».

وأكد أن المدير الفني، حسام البدري، فتح الباب أمام العديد من العناصر، بالمسابقات المحلية والدوريات الخارجية، موضحا أن الفرصة ما زالت متاحة أمام كل اللاعبين، للتواجد بالمعسكر المقبل.

وأشار إلى أن المنتخب يتواصل مع اللاعبين الناشطين بالخارج، للترتيب لانضمامهم للمعسكر، حيث سيتم إعلان قائمة المحترفين قبل بدء الأجندة الدولية بأسبوعين.