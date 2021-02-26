شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستخرج تأشيرات لـ50 لاعبا فى المنتخب قبل رحلة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر الأول إجراءات استخراج تأشيرات لـ50 لاعبا يفاضل حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة حاليا بينهم، قبل انطلاق المعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر فى معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفنى مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار على أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمى عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.