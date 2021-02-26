شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإنتاج الحربى يطمئن على بوسكا فى العزل المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، ولاعبو الفريق، على الاطمنئان هاتفياً على زميلهم أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وخضع بوسكا للعزل المنزلى وتم استبعاده من معسكر فريقه قبل لمواجهة إنبى تنفيذاً لبروتوكول اتحاد الكرة، ومن المقرر أن يخضع الحارس لمسحة جديدة فى غضون أيام قليلة لحسم مصيره من مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي، ويبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة انبى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا.

فى شأن مختلف، أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربى أن ناديه ليس طرفاً فى أزمة أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مع نادي أسوان، وذلك بعدما تقدم مسئولو أسوان بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد أحمد بوسكا بعد التوقيع لأسوان والإنتاج في يناير الماضي، وقال العميد مهدي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن اللاعب قام بسداد 200 ألف جنية لأسوان ولذلك تم قيده بقائمة الإنتاج الحربي من قبل اتحاد الكرة.

وفسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.

وأضاف أمين أن الشكوى تجددت من نادى أسوان ضد بوسكا بعد عدم سداد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

انتهت مباراة الانتاج الحربى وانبى بالتعادل السلبى والتى أقيمت عصر الخميس على استاد الأهلى والسلام والمؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا ، فيما ارتفع رصيد انبى للنقطة 19 ليحتل المركز السابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.