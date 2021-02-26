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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح أسامة بطلة السباحة: بحب مكرونة الفريدو وحماقى مطربى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح أسامة بطلة الجمهورية فى السباحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئات حيث حققت لقب بطولة الجمهورية أكثر من مرة، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
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ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مكرونة الفريدو
فرح أسامة مع عائلتها
من نجمك المفضل؟
اسر ياسين وياسمين صبرى
من مطربك المفضل؟
محمد حماقى
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
بالرينا
لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟
بتجاهل الموقف أصلا
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
ياسمين صبرى طبعا
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
اكيد الملابس الكاجوال.
فررح اسامة
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
أفضل يكون حاجة تانية غير الرياضة.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
ى مش هسيب السباحة لإن مقدرش، هرفض علي طول لإنها جزء من حياتي و بعد كل الانجازات التي انجزتها، صعب جدا أسيب الرياضة، وتعب وجهد مدربى معتز حسن، اللى اتعلمت منه المثابرة والإصرار، التحدى وأكون ناجحة، وعلمنى ازاى اكون بطلة جمهورية ، وكمان لأن بصراحة السباحة لها اثر إيجابي عليا، وأكيد بعد تعب ماما معايا اللى بعتبرها ليها الفضل فى الأول والآخر أسيب كل ده ليه.