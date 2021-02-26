شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح أسامة بطلة السباحة: بحب مكرونة الفريدو وحماقى مطربى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح أسامة بطلة الجمهورية فى السباحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئات حيث حققت لقب بطولة الجمهورية أكثر من مرة، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.