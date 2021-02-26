شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ مروان محسن بعيد ميلاده.. وصالح جمعة: كل سنة وأنت طيب يا مارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الفريق مروان محسن، من خلال الصفحة الرسمية على موقع إنستجرام، ونشر صورة له ووجه رسالة تهنئة للاعب قال فيها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مروان محسن ونتمنى له عيد ميلاد سعيد".



مروان محسن

كما حرص صالح جمعة زميل مروان السابق بالفريق قبل رحيله مطلع الموسم الجارى على تهنئته من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى عبر صورة تجمعهما معاً وكتب : "كل سنة وأنت طيب يا مارو يا محترم".



صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن

ويحتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر اليوم بعيد ميلاده الـ"32" حيث أنه مواليد 26 فبراير 1989، ولعب مروان محسن لنادى بتروجيت 73 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 3 أهداف، واحترف فى نادى جيل فيسنتى البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة وحقق فيها هدفين وصنع 3 أهداف.



الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن

كما شارك مروان محسن في تجربته الاحترافية القصيرة فى 3 مباريات في بطولة كأس البرتغال و3 مشاركات في بطولة كأس الدوري البرتغالي.

أما بخصوص تجرته مع الإسماعيلى ، فقد خاض 32 مباراة حقق فيها 14 هدفا وانضم لصفوف المنتخب الوطنى ولعب معه 12 مباراة أحرز فيها 3 أهداف.

مروان محسن الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016 بصفقة انتقالية بـ10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى ، اختاره المارد الأحمر ليكون بديلا للجابونى ماليك إيفونا الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ8 ملايين دولار، وفي 2017 أصيب مروان محسن بقطع في الرباط الصليبى في مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، وأدت لغيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة عاد مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الاهلى.

وفى الموسم نفسه سجل مروان أربعة أهداف بواقع 3 أهداف في الدورى وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

ويواجه مروان محسن منذ فترات طويلة، هجوماً جماهيراً وإعلامياً كبيراً، ووصل الحال ببعض المحللين الرياضيين، بمطالبة الأهلي بضرورة، إعارته أو بعيه نهائياً بداعي أنه مهاجم غير جيد، الأمر الذي دفع والده إلى الظهور في الإعلام أكثر من مره للدفاع عن نجله ومطالبة المحللين بالكف عن إيذائه بتلك الكلمات.

مروان محسن نجح في الحصول مع النادي الأهلي على جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وهي بطولات الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أنه شارك مع منتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية 2017، و2019، وشارك مع منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018.