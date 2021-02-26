شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة جامبيا والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة جامبيا والكونغو يوم 29 مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاءت أسماء الطاقم كالتالي: أمين عمر حكم ساحة، أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا.

من ناحية أخرى، شهدت مباراة بيراميدز والجونة بالدورى العام التى أدارها الحكم أمين عمر، أمس، حوارا جانبيا بين الحكم ورمضان صبحى، لاعب بيراميدز، اعتراضا من اللاعب على بعض القرارات التحكيمية فى اللقاء.

وكشف مصدر مقرب من الحكم أمين عمر أن رمضان صبحى قال للحكم، "فى فاول قبل ركنية الجونة يا كابتن، فقال له أمين عمر إن تقنية الفيديو كانت معطلة وبالتالى لا يمكنه الحكم على اللعبة".

وترددت أنباء عن منح الحكم أمين عمر إنذاراً لرمضان صبحي للاعتراض بعد المباراة بسبب حديثه مع الحكم إلا أن المصدر نفى ذلك تماماً.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع الجونة بهدف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الكروى 2020- 2021.

وأحرز هدف تقدم بيراميدز أسامة جلال مدافع الفريق بالدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعرض بعدها للإصابة وخرج وشارك بدلا منه احمد أيمن منصور، وعاد عمر السعيد وتعادل للجونة بهدف من ضربة رأس مميزة بالدقيقة 86.

التعادل رفع رصيد بيراميدز للنقطة التاسعة عشرة بالمركز السابع في جدول ترتيب المسابقة وارتفع رصيد الجونة للنقطة العشرين بالمركز السادس.