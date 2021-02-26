شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يضم المثلوثي لتشكيل الزمالك الأساسى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الزمالك، فى تقديم أوراق اعتماده بقوة للجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خلال مباراة تونجيت السنغالي بدوري الأبطال رغم التعادل السلبي.

وظهر حمزة المثلوثي بشكل مميز خلال مباراة الزمالك وتونجيت ونجح فى التألق خلال قيادة الجبهة اليمنى، سواء على صعيد الدفاع ومواجهة هجمات بطل السنغال أو على صعيد الهجوم وإرسال أكثر من كرة عرضية داخل منطقة جزاء الخصم.

ورغم مشاركة حمزة المثلوثي فى مباراة تونجيت لتعويض غياب حازم إمام الظهير الأيمن الأساسي لشعوره بالإرهاق لكنه نجح فى كسب ثقة المدرب البرتغالي، ليقرر منحه الفرصة فى المباريات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

ويستمر حمزة المثلوثي في تشكيلة الزمالك الأساسية خلال مباراة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري الممتاز، بعد تألقه بالإضافة إلى استمرار غياب حازم إمام لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية حتى الآن.

وتضاءلت فرص حازم إمام الظهير الأيمن في التواجد بقائمة مباراة الزمالك ودجلة، لاستمرار شعور اللاعب بالإجهاد وعدم مشاركته فى المران الجماعي بالأمس، ليؤدى تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

وغاب حازم إمام عن رحلة الزمالك الأخيرة للسنغال، لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري المجموعات الأفريقي، بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني استمرار إراحته في المران الجماعي أمس، لحين شفائه بشكل كامل من آثار الإجهاد.

وكشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الفترة الماضية بشأن الإصابة المزمنة للتونسي حمزة المثلوثي، موضحا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن اللاعب يعانى من إصابة طفيفة تعرض لها في التدريبات.