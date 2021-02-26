شكرا لقرائتكم خبر عن الفرعون المصرى ينعش خزينة أولمبياكوس اليونانى بمليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنعش النجم المصري أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني خزينة ناديه بمبلغ 1.1 مليون يورو، بعد أن سجل هدفا قاتلا في مرمى إيندهوفن الهولندي وتأهل به أولمبياكوس لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وفاز إيندهوفن بنتيجة (2-1) بعدما سجل كوكا هدفا قاتلا، قاد به فريقه للصعود بفضل فوزه ذهابا بنتيجة (4- 2).

وبحسب شبكة nova sports اليونانية فإن أولمبياكوس حصل على 1.1 مليون يورو مكافأة التأهل لدور الـ16 للبطولة.

وذكرت الشبكة اليونانية أن مجموع ما حصل عليه أولمبياكوس نظير المشاركة بالبطولة الأوروبية يبلغ 38 مليون يورو.

وتأهل 16 فريقا لثمن نهائي اليوروبا ليج وهم دينامو زغرب الكرواتي وسلافيا براج التشيكي وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام من إنجلترا وميلان وروما من إيطاليا وأياكس الهولندي.

كما تأهل أيضا مولده النرويجي ورينجرز الإسكتلندي وفياريال وغرناطة الإسبانيين ويانج بويز السويسري وشاختار ودينامو كييف الأوكرانيين بخلاف أولمبياكوس اليوناني.