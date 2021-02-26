شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك: باتشيكو وموسيماني فاشلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أنه لا غبار على إمكانيات التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الجديد.

وأوضح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار أنه حال التعاقد مع مهاجم كان الأفضل التعاقد مع لاعب استفيد منه محلياً وأفريقيا.

وتابع :«لابد من منح الفرصة والصبر على مروان حمدي».

وأكمل :«باتشيكو وموسيماني فشلا مع القطبين ويتحملان مسئولية نتائج الأهلي والزمالك الأخيرة في الجولة الثانية لدوري أبطال افريقيا.

وأضاف :«موسيماني كان خائف جدًا في مباراة سيمبا التنزاني وبشكل زائد عن الحد».