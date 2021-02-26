شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول الإنجليزي يفقد جهود قائده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، خضوع أحد لاعبيه المؤثرين لجراحة ناجحة.

وقال ليفربول الإنجليزى في بيان رسمي: «يؤكد النادي أن جوردان هندرسون خضع لعملية جراحية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.



وأضاف النادى الإنجليزى: «تم استبدال هندرسون عقب نصف ساعة فقط من مباراة أنفيلد، بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ جعلته غير قادر على الاستمرار.



وتابع: «بعد مزيد من التقييم لحالة هندرسون مع الفريق الطبي للنادي، أجرى اللاعب جراحة ناجحة في عضلة المقرب، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور.



وواصل: «لم يتم وضع جدول زمني محدد لعودة هندرسون، لكنه سيغيب على الأقل حتى ما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس».



واختتم: «ستتم مراقبة عملية تعافي هندرسون عن كثب من قبل الجهاز الطبي بالنادي، لتحديد مدى تقدمه خلال فترة إعادة التأهيل، من أجل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل كامل».

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، ضمن الجولة 26 من الدوري المحلي، ويبحث الفرعون المصرى محمد صلاح عن مواصلة مسيرته القوية للحفاظ على صدارة هدافى الدولى الإنجليزى 2021 حيث يملك الدولى المصرى في جعبته 17 هدفا، ويعتبر الفوز بهداف الدوري الإنجليزي تحديا خاصا.