شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يحتفل بهدفه القاتل الذى قاد أولمبياكوس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل الدولى المصري أحمد حسن كوكا هدفا ذهبيا لفريقه أولمبياكوس اليوناني قاده إلى التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب آيندهوفن الهولندي.

واستضاف آيندهوفن فريق أولمبياكوس أمس الخميس في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، عقب نهاية مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في اليونان بفوز أولمبياكوس بنتيجة 4-2.

وتقدم آيندهوفن بهدفين سجلهما لاعبه الإسرائيلي إيران زاهافي في الدقيقتين 23 و44، وهي النتيجة التي تؤهل الفريق الهولندي، حيث يستفيد من أفضلية تسجيله للأهداف خارج الديار.

وأعرب حسن كوكا، المحترف، عن سعادته بالهدف القاتل الذي سجله لفريقه في شباك أيندهوفن الهولندى، في اللحظات الأخيرة من المباراة والذى كان سببا للتأهل لدور الـ16 من بطولة الدورى الأوروبى.

ونشر كوكا، صورة من احتفاله بالهدف عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: «صدق حتى النهاية.. الحمد لله».